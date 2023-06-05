Знамя с образом Спаса Нерукотворного вручили псковским полицейским

18:41, 05 июня 2023, ПАИ

Член Общественного совета при УМВД России по Псковской области, настоятель церкви Успения с Пароменья со Звонницей отец Алексий провёл благодарственный молебен и панихиду по стражам правопорядка, погибшим при выполнении служебного долга. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Отец Алексий благословил собравшихся и с благодарностью отметил, что личный состав УМВД России по Псковской области уже не первый год оказывает необходимую помощь храму, совместно осуществляются различные благотворительные и общественно-просветительские мероприятия, в том числе в рамках работы Общественного совета при УМВД. В заключение отец Алексий передал псковским стражам правопорядка знамя с образом Спаса Нерукотворного и памятные книги.

Эта встреча приобрела для сотрудников Псковского УМВД особую значимость, поскольку состоялась в день 305-летия образования российской полиции.