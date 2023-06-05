Псковских полицейских поздравили с праздником и наградили

19:01, 05 июня 2023, ПАИ

Сегодня в областном управлении прошли торжественные мероприятия, посвящённые знаменательной дате – 305-летию российской полиции, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Врио начальника УМВД России по Псковской области полковник полиции Александр Никульников от имени руководства управления поздравил личный состав с этим большим праздником и пожелал дальнейших успехов в оперативно-служебной деятельности. Заместитель начальника управления по работе с личным составом УМВД России по Псковской области полковник полиции Александр Збарашевский огласил праздничные приказы о награждении сотрудников и присвоении специальных званий.

За высокие показатели в служебной деятельности, образцовое выполнение служебного долга приказами министра внутренних дел Российской Федерации медалью МВД России «За доблесть в службе» награждены подполковник полиции Алексей Пятериков, начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Пскову, майор полиции Илья Алексеев, старший государственный инспектор МРЭО ГИБДД УМВД, майор внутренней службы Елена Александрова, заместитель начальника отдела делопроизводства и режима УМВД России по городу Пскову, капитан полиции Юрий Деревянко, государственный инспектор отдела ГИБДД УМВД России по городу Пскову.

Медали МВД России И. Д. Путилина удостоен майор полиции Дмитрий Шамарин, начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Пскову.

Почётной грамотой МВД России поощрён старший лейтенант полиции Андрей Максимов, старший инспектор дорожно-патрульной службы УМВД России по городу Пскову.

Отмечалось также, что в рамках спартакиады УМВД России по Псковской области были проведены соревнования, посвящённые 305-летию российской полиции. Так, в состязаниях в стрельбе из боевого ручного оружия приняли участие 84 сотрудника из 28 команд. В командном зачёте первенствовала объединённая команда управления по работе с личным составом – центра профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области, которая награждена дипломом и кубком. В легкоатлетическом кроссе приняли участие 75 сотрудников из 20 команд. В командном зачёте первое место, а также диплом и кубок завоевали представители управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области, А спортсменам из УМВД России по городу Пскову вручены дипломы и кубки за победы в летнем служебном биатлоне и турнире по мини-футболу.

Кроме того, с февраля по май текущего года среди сотрудников (работников) органов внутренних дел и членов их семей был организован и проведён региональный этап литературного конкурса МВД России «Доброе слово».

В номинации «Проза (рассказ)» первое место присуждено капитану полиции Веронике Лотоцкой, эксперту отдела ЭКЦ УМВД. В номинации «Поэма (стихотворение)» первое место присуждено Вадиму Аликину, преподавателю учебной части ЦПП УМВД. В номинации «Наш участковый» первое место присуждено подполковнику полиции в отставке Ольге Дукальской. Победители награждены дипломами и памятными подарками.

Участники праздничной встречи возложили цветы к памятному знаку сотрудникам органов внутренних дел, погибшим в годы Великой Отечественной войны и при исполнении служебных обязанностей в мирное время. По окончании церемонии заместитель начальника УМВД России по Псковской области полковник полиции Сергей Ащеулов обратился к группе слушателей центра профессиональной подготовки УМВД, принявших участие в мероприятии.

Он напомнил собравшимся об истории образования полиции, призвал молодых стражей правопорядка свято чтить славные традиции представителей старшего поколения органов внутренних дел, а в своей служебной деятельности всегда следовать закону, добросовестно исполнять возложенные на них обязанности и заниматься самообразованием.