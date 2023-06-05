Псковича осудят за ложный донос о преступлении

21:01, 05 июня 2023, ПАИ

Первым заместителем прокурора города Пскова направлено в суд уголовное дело в отношении местного жителя, совершившего заведомо ложный донос о совершении преступления, сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры.

В марте 2023 года мужчина обратился в полицию с сообщением о совершёенном преступлении, а именно о хищении денежных средств в сумме 30 000 рублей, находившихся в его рабочем автомобиле марки «Ауди», принадлежащем одной из организаций города. В дальнейшем было установлено, что указанные денежные средства никто не похищал, а историю он придумал.

Указанный выше автомобиль принадлежит организации, а мужчина является материально ответственным лицом в отношении данного автомобиля.

В марте 2023 года гражданин припарковал указанный автомобиль возле работы и пошёл на своё рабочее место, но забыл закрыть автомобиль и ключ оставил в замке зажигания. Спустя некоторое время он подошёл к служебному автомобилю, где обнаружил в салоне на водительском сидении и на заднем пассажирском сидении разбросанные личные вещи, которые находились в подлокотнике, а также в замке зажигания отсутствовал ключ. Кроме того, подлокотник салона был повреждён.

Мужчина понимал, что является материально ответственным лицом и что ему необходимо будет впоследствии возмещать причинённый организации ущерб, тогда он решил, что будет правильно, если ущерб будет платить третье лицо, которое похитило ключ из автомобиля. Он решил написать заявление в полицию и сообщить, что из машины похищены принадлежащие ему денежные средства в сумме 30 000 рублей, хотя на самом деле никаких денежных средств у него не было, деньги никто не похищал.

Мужчина понимал, что совершает преступление – делает заведомо ложный донос в правоохранительные органы, но всё равно написал заявление в полицию.

Санкция ч. 1 ст. 306 УК РФ предусматривает наказание в виде либо штрафа в размере до 120 тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до 480 часов, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев, либо лишения свободы на срок до двух лет.