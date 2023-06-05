Спортивная площадка для сдачи ГТО появится в Пыталовском районе

21:35, 05 июня 2023, ПАИ

Спортивная площадка для отработки и сдачи нормативов комплекса ГТО скоро появится в Пыталовском районе, сообщила глава Пыталовского района Вера Кондратьева в своём телеграм-канале.

«Объект будет установлен в деревне Гавры в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», – уточнила глава.

Площадка имеет размер 12 × 20 метров и включает в себя различные тренажёры, зону для сдачи нормативов ГТО и зону воркаута. На закупку оборудования из федерального и областного бюджетов выделено более 10 млн рублей.

В настоящее время за счёт местного бюджета подготовлено основание для площадки. Монтаж оборудования планируется осуществить в ближайшее время.