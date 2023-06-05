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Политика

О мобилизации Минобороны предложило сообщать через СМС

Минобороны России предлагает внести изменения в положение о призыве граждан по мобилизации, в частности, предлагается оповещать мобилизованных через СМС-рассылку. Об этом сообщает ТАСС.

«Пункт 8 изложить в следующей редакции: уведомление о направлении повестки военным комиссариатом размещается в личном кабинете гражданина в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», в личном кабинете налогоплательщика, а также направляется СМС-сообщением на абонентский номер подвижной радиотелефонной связи, указанный на портале государственных и муниципальных услуг», – говорится в документе.

Как отмечается в пояснительной записке, эти изменения позволят сократить сроки проведения оповещения граждан о мобилизации и повысить его качество.

В настоящее время для оповещения граждан о сроках начала исполнения ими обязанностей по мобилизации военные комиссариаты выписывают повестки.

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