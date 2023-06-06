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Общество

Асфальт восстанавливают на улице Ветряной в Пскове

Дорогу на улице Ветряной восстанавливают. Изношенное покрытие меняют на участке между улицами Ипподромной и Александра Невского в Пскове. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём телеграм-канале.

Фото здесь и далее: телеграм-канал главы Пскова Бориса Елкина

«Восстанавливаем дорогу на улице Ветряной, которая активно использовалась в качестве объезда, пока была закрыта улица Леона Поземского <…>. Вчера уложили выравнивающий слой. Сегодня – верхний», – написал глава Пскова.

По его словам, этот же подрядчик 7 июня приступает к асфальтированию улицы 128-й Стрелковой Дивизии. «Закрывать будут по половине дороги. Если не произойдёт форс-мажора, должны уложить два слоя асфальта за несколько дней. Без заторов тут, к сожалению, не обойтись. Просьба отнестись с пониманием к возможным неудобствам», – отметил Борис Елкин.

Затем подрядчик будет проводить работы, которые не повлияют на дорожное движение: доделывать тротуары, обочину, газоны, наносить разметку, устанавливать пешеходное ограждение. Срок завершения ремонта по контракту – 14 сентября. «Но по факту дорога будет приведена в порядок гораздо раньше», – заверил глава города.

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