Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Камерный хор Академии хорового искусства выступит в Псковском кремле

Камерный хор Академии хорового искусства имени В. С. Попова в составе Сводного хора коллективов России выступит на территории Псковского кремля. Об этом ПАИ сообщили в комитете по культуре Псковской области.

Фото: комитет по культуре Псковской области

Мероприятие пройдёт 10 июня в 19:00 в рамках Всероссийского хорового фестиваля имени М. Ф. Гривского. Вход свободный. Художественный руководитель и дирижер – лауреат всероссийского и международных конкурсов, доцент Алексей Петров.

Отметим, камерный хор начал свой творческий путь с победы в конкурсе чемпионов на IX Всемирных хоровых играх в Сочи – 2016, завоевав чемпионский титул и золотую медаль в категории «Хоры высших учебных заведений и колледжей», а также золотую медаль в категории «Духовная музыка a cappella».

В мае 2021 года коллектив стал обладателем гран-при I Международного хорового конкурса имени Виктора Ровдо. В декабре 2022 года хору присудили гран-при среди музыкальных учебных заведений в рамках VII Всероссийского хорового фестиваля-конкурса концертных программ «Предчувствие Рождества Христова».

Камерный хор Академии принимает участие в отечественных музыкальных форумах в Москве (Международный осенний хоровой фестиваль имени профессора Б. Г. Тевлина), Санкт-Петербурге (фестиваль «Международная неделя консерваторий»), Нижнем Новгороде (фестиваль студенческих хоров «Молодые голоса»).

Коллектив успешно выступает с сольными программами на лучших сценах разных городов России, сотрудничает с симфоническими оркестрами (Московский камерный оркестр «Musica viva» и другие), участвует в мастер-классах ведущих хормейстеров современности.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













06 июня 2023

Камерный хор Академии хорового искусства выступит в Псковском кремле
06 июня 2023

Победителей конкурса «Лучший по профессии» определили в псковском УМВД
06 июня 2023

Александр Котов станет гостем программы на «Серебряном дожде»
06 июня 2023

В Пушкинский день псковичи почтили память великого поэта
06 июня 2023

В Псковском районе ремонтируют участок дороги Быстроникольское – Черская
06 июня 2023

Асфальт восстанавливают на улице Ветряной в Пскове
06 июня 2023

Более 1400 гектаров кукурузы высадили в Псковском районе
06 июня 2023

Сирены включат в Пскове в 8:00 7 июня

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...