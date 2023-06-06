Камерный хор Академии хорового искусства выступит в Псковском кремле

14:30, 06 июня 2023, ПАИ

Камерный хор Академии хорового искусства имени В. С. Попова в составе Сводного хора коллективов России выступит на территории Псковского кремля. Об этом ПАИ сообщили в комитете по культуре Псковской области.

Мероприятие пройдёт 10 июня в 19:00 в рамках Всероссийского хорового фестиваля имени М. Ф. Гривского. Вход свободный. Художественный руководитель и дирижер – лауреат всероссийского и международных конкурсов, доцент Алексей Петров.

Отметим, камерный хор начал свой творческий путь с победы в конкурсе чемпионов на IX Всемирных хоровых играх в Сочи – 2016, завоевав чемпионский титул и золотую медаль в категории «Хоры высших учебных заведений и колледжей», а также золотую медаль в категории «Духовная музыка a cappella».

В мае 2021 года коллектив стал обладателем гран-при I Международного хорового конкурса имени Виктора Ровдо. В декабре 2022 года хору присудили гран-при среди музыкальных учебных заведений в рамках VII Всероссийского хорового фестиваля-конкурса концертных программ «Предчувствие Рождества Христова».

Камерный хор Академии принимает участие в отечественных музыкальных форумах в Москве (Международный осенний хоровой фестиваль имени профессора Б. Г. Тевлина), Санкт-Петербурге (фестиваль «Международная неделя консерваторий»), Нижнем Новгороде (фестиваль студенческих хоров «Молодые голоса»).

Коллектив успешно выступает с сольными программами на лучших сценах разных городов России, сотрудничает с симфоническими оркестрами (Московский камерный оркестр «Musica viva» и другие), участвует в мастер-классах ведущих хормейстеров современности.