Роспотребнадзор: Смертельно опасный сидр не поступал в Псковскую область
По предварительным данным, смертельно опасный сидр «Мистер сидр» не поступал в Псковскую область. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
«По предварительным данным, вышеуказанная продукция не поступала в Псковскую область. Однако, если вы столкнулись с фактами продажи алкогольной продукции, производителем которой является ООО «Анди», просим незамедлительно обращаться в Управление Роспотребнадзора по Псковской области по телефону (8112) 66-20-69», – отметили в пресс-службе.
По словам специалистов, употребление продукции указанной марки может нести угрозу жизни и здоровью человека.
Отметим, производство и розлив пивной продукции «Мистер сидр» осуществляется в производственном корпусе, расположенном в Самаре, посёлок Винтай, улица Гаражная, 15.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила региональным управлениям изъять продукцию «Мистер сидр» с полок магазинов.
Напомним, что после распития этого сидра в России скончались 18 человек. Ещё 19 человек находятся в больницах, часть – в крайне тяжёлом состоянии. Отравления зафиксированы в Ульяновской и Самарской областях, а также в Удмуртии.