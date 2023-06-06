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Общество

Роспотребнадзор: Смертельно опасный сидр не поступал в Псковскую область

По предварительным данным, смертельно опасный сидр «Мистер сидр» не поступал в Псковскую область. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Фото: Управление Роспотребнадзора по Псковской области

«По предварительным данным, вышеуказанная продукция не поступала в Псковскую область. Однако, если вы столкнулись с фактами продажи алкогольной продукции, производителем которой является ООО «Анди», просим незамедлительно обращаться в Управление Роспотребнадзора по Псковской области по телефону (8112) 66-20-69», – отметили в пресс-службе.

По словам специалистов, употребление продукции указанной марки может нести угрозу жизни и здоровью человека.

Отметим, производство и розлив пивной продукции «Мистер сидр» осуществляется в производственном корпусе, расположенном в Самаре, посёлок Винтай, улица Гаражная, 15.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила региональным управлениям изъять продукцию «Мистер сидр» с полок магазинов.

Напомним, что после распития этого сидра в России скончались 18 человек. Ещё 19 человек находятся в больницах, часть – в крайне тяжёлом состоянии. Отравления зафиксированы в Ульяновской и Самарской областях, а также в Удмуртии.

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