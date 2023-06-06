Юрист объяснил псковичам, кому положены дополнительные дни отпуска

14:52, 06 июня 2023, ПАИ

Юрист Александр Южалин объяснил псковичам, кому положены дополнительные дни отпуска.



Любому сотруднику, который официально трудоустроен на территории РФ, закон гарантирует ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней. Такой отпуск называется основным ежегодным оплачиваемым отпуском и предоставляется независимо от того, где работает сотрудник, на какой должности, в каких условиях и т. д.



Однако для ряда работников законодательство предусматривает гарантию в виде дополнительного оплачиваемого отпуска за работу в определенных условиях. Также дополнительный отпуск может предоставляться как льгота в зависимости от занимаемой должности. Отдельным же работникам предоставляется «удлиненный» основной отпуск, который составляет более 28 календарных дней.



Недавно депутаты Госдумы РФ предложили предоставлять работающим гражданам предпенсионного и пенсионного возраста дополнительные 7 дней отпуска. Под предпенсионным возрастом понимается возрастной период продолжительностью до 5 лет перед выходом на пенсию. Следовательно, у женщин он наступает после 55 лет, у мужчин — после 60 лет. По мнению авторов законопроекта, инициатива даст работающим и будущим пенсионерам больше времени на отдых, что повлечёт за собой улучшение их здоровья и работоспособности.



Основные примеры, когда работнику должен быть предоставлен дополнительный оплачиваемый отпуск в соответствии с действующим законодательством.



1. Отпуск за работу во вредных условиях труда (статья 117 Трудового кодекса РФ).



Такой отпуск предоставляется работникам, условия труда которых на рабочих местах по результатам специальной оценки отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени либо опасным условиям труда. Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска таких работников составляет 7 календарных дней. Однако такой отпуск предоставляется только за работу именно во вредных условиях. В стаж работы, дающий право на такой отпуск, включается только фактически отработанное в соответствующих условиях время.



2. Отпуск за ненормированный рабочий день (статья 119 Трудового кодекса РФ).



Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка. Он не может быть менее 3 календарных дней. Такой отпуск предоставляется именно за сам факт работы в условиях ненормированного рабочего дня и не зависит от того, привлекался работник к дополнительной работе или нет.



3. Отпуск за работу на Севере.



Сотрудникам, работающим в северных районах России, устанавливается в качестве компенсации ежегодный дополнительный отпуск продолжительностью:

— в районах Крайнего Севера — 24 календарных дня;

— в приравненных к ним местностях — 16 календарных дней;

— в остальных районах Севера, где установлены районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате, — 8 календарных дней.



Такая гарантия установлена статьей 14 закона РФ от 19.02.1993 № 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», а также статьей 321 Трудового кодекса РФ.



Есть и другие примеры, когда работник имеет право на дополнительный отпуск, например:

— спортсменам, тренерам — от 4 календарных дней;

— судьям — от 5 до 15 рабочих дней;

— муниципальным служащим — не более 10 календарных дней за выслугу лет;

— работникам, которые подверглись воздействию радиации вследствие аварии на Чернобыльской АС, — в зависимости от категории, к которой относится работник (от 7 до 21 календарного дня);

— другие.



Кому предоставляется удлиненный основной ежегодный отпуск:

— работникам с инвалидностью — 30 календарных дней (статья 23 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»);

— несовершеннолетним работникам — 31 календарный день (статья 267 Трудового кодекса РФ);

— педагогическим работникам — от 42 до 56 календарных дней (статья 334 Трудового кодекса РФ, постановление правительства РФ от 14.05.2015 № 466).



Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией. Однако это правило не работает для беременных женщин, несовершеннолетних работников и работников, работающих во вредных условиях труда.