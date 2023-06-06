Повышенное внимание к молодёжи отметил Александр Котов

15:51, 06 июня 2023, ПАИ

Повышенное внимание к молодёжи отметил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Никогда такого внимания молодёжи, как сейчас, до этого не уделялось, – заявил Александр Котов. – Есть масса различных молодёжных проектов. В волонтёрскую деятельность мы их вовлекаем, студенческие организации есть, молодёжный парламент есть. Мы даём возможность людям проявить себя. Целое управление молодёжных проектов есть в правительстве Псковской области. Мы готовы откликаться на любые идеи, которые будет выдвигать молодёжь. Если будет такой контакт и взаимное желание, то всегда можно добиться результата».

Спикер парламента подчеркнул, что всё, касаемое работы с молодёжью, – серьёзное направление.

«Сейчас с точки зрения влияния, по сути, идёт информационная война. О ней сейчас многие говорят. Она как раз заключается в том, чтобы влиять на сознание граждан. На молодых это, может, влияет сильнее, на тех, кто старше и опытнее, – слабее», – обратил внимание Александр Котов.

«Когда тема касается молодёжи, часто говорят о социальных лифтах. Мне кажется, что вопрос должен быть поставлен по-другому: «Учись, приобретай профессию, работай, проявляй себя, и за тобой обязательно приедет лифт». А если они говорят: «Дайте мне лифт, а потом я покажу, на что я способен, так это не работает». И масса тому есть примеров», – подытожил Александр Котов.