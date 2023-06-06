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Общество

Нужно предусматривать в бюджетах деньги на содержание вновь построенных объектов – Александр Котов

Нужно предусматривать в бюджетах муниципальных образований денежные средства на содержание вновь построенных объектов, в том числе, по программе формирования комфортной городской среды. Об этом сказал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

На фото Александр Котов. Фото ПАИ.

«Если мы реализуем какой-то проект, вкладываем денежные средства, благоустраиваем какую-то территорию, сквер, парк, то должны содержать его так, чтобы людям было приятно там находиться», – подчеркнул Александр Котов.

Спикер регионального Собрания добавил, что, если как следует покосить газоны, вовремя заменить плитку, поправить бордюр, поправить кривые знаки и указатели, это тоже будет влиять на отношение жителей к месту, где они живут. «Нельзя работать по принципу «и так сойдёт», – заключил гость студии.

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