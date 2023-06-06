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Общество

Профсоюзный форум молодёжи проведут в Северо-Западном федеральном округе

Фото пресс-службы Псковского облсовпрофа

Сегодня, 6 июня, в рамках работы заседания совета Ассоциации территориальных объединений организаций профсоюзов ФНПР Северо-Западного федерального округа принято решение о заключении соглашения с межпарламентским объединением «Парламентская Ассоциация Северо-Запада России». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Секретарь ФНПР, представитель ФНПР в Северо-Западном федеральном округе Ольга Федулова затронула вопросы молодёжного сектора профсоюзного движения. Участники встречи приняли решение о проведении молодёжного форума.

В свою очередь председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов отметил работу молодёжного совета региональных профсоюзов и рассказал о проведённом в марте этого года втором региональном форуме работающей молодёжи Псковской области.

«Этот форум был площадкой для настоящего живого общения. «Золотая связка» власти, профсоюзов и работодателей обеспечивает работникам соблюдение социальных гарантий и условий охраны труда, достойную заработную плату. На сегодняшний день мы работаем с активистами, которые себя ярко проявили в рамках форума, и надеемся на новые идеи и новые витки развития для привлечения молодёжи в профсоюзные ряды», – отметил Игорь Иванов. 

Кроме того, в ходе заседания от генерального директора ООО «Бальнеологический курорт «Мацеста» (холдинг) города Сочи» Василия Федосова поступило предложение о предоставлении особых скидок в профсоюзных здравницах Сочи Краснодарского края. В результате принято решение подготовить соглашение по данному вопросу.

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