СМС-сообщения о мобилизации не будут приравниваться к повестке

21:22, 06 июня 2023, ПАИ

СМС-сообщения о мобилизации от Министерства обороны РФ будут информировать граждан о получении повестки, но сами не приравниваются к ней. Об этом сообщил ТАСС.

«СМС – это не повестка. Это всего-навсего оповещение о том, что повестка сформирована», – заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Картаполов отрицательно ответил на вопрос, будут ли применяться предусмотренные законом санкции к человеку, который не получил такое СМС.

Председатель думского комитета подчеркнул, что точное содержание сообщения пока не сформулировано, но звучать оно будет примерно так: «Уважаемый Иван Иванович, для вас в реестре военнообязанных сформирована повестка, просьба ознакомиться с ней на «Госуслугах».

Напомним, вчера Минобороны России предложило сообщать о призыве граждан по мобилизации через СМС-рассылку.