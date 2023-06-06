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Политика

СМС-сообщения о мобилизации не будут приравниваться к повестке

СМС-сообщения о мобилизации от Министерства обороны РФ будут информировать граждан о получении повестки, но сами не приравниваются к ней. Об этом сообщил ТАСС.

«СМС – это не повестка. Это всего-навсего оповещение о том, что повестка сформирована», – заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Картаполов отрицательно ответил на вопрос, будут ли применяться предусмотренные законом санкции к человеку, который не получил такое СМС.

Председатель думского комитета подчеркнул, что точное содержание сообщения пока не сформулировано, но звучать оно будет примерно так: «Уважаемый Иван Иванович, для вас в реестре военнообязанных сформирована повестка, просьба ознакомиться с ней на «Госуслугах».

Напомним, вчера Минобороны России предложило сообщать о призыве граждан по мобилизации через СМС-рассылку.

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