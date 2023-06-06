Мошенники обманули жительницу Пскова на 90 тысяч рублей

21:41, 06 июня 2023, ПАИ

Мошенники обманули жительницу Пскова под предлогом перевода денег следователю на 90 тысяч рублей. Об этом ПАИ сообщила пресс-служба прокуратуры.

Жительнице города Пскова позвонила на мобильный телефон женщина и сообщила, что она попала в аварию. Голос мошенницы показался потерпевшей знакомым, и она спросила: «Ира, это ты?» На что мошенница ответила: «Да, это я». Далее мошенница плакала и просила денег для следователя, чтобы её не привлекли к уголовной ответственности в связи с совершением дорожно-транспортного происшествия.

Потерпевшая в результате совершения мошеннических действий перевела 90 тысяч рублей.

Следователем СУ УМВД России по городу Пскову по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину).

Максимальное наказание за совершение преступления по данной статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой города под контроль.