Ещё одна компания пополнила реестр недобросовестных поставщиков в Псковской области

12:33, 07 июня 2023, ПАИ

Псковскую компанию «Профбетон» включили в список недобросовестных поставщиков за несоблюдение договора по установке уличного освещения в Порхове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе псковского УФАС.

В ведомстве уточнили, что фирма не поставила 62 светодиодных светильника для уличного освещения в Порхове по заявленным изначально характеристикам.

«Фирма получила контракт, но не смогла поставить светильники с нужными характеристиками и предложила другие, которые были значительно хуже заявленных в техзадании. Заказчик отказался», – отметили в УФАС.

При этом жители Порхова уже давно ждут освещение, о чем было даже направлено коллективное письмо в адрес муниципалитета.

В связи с тем что светильники так и не были поставлены, компанию «Профбетон» внесли в реестр недобросовестных поставщиков, уточнили в пресс-службе.