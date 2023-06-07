Изъятые на границе моющие средства передали дому-интернату в Псковской области

15:01, 07 июня 2023, ПАИ

Более 500 упаковок стирального порошка, геля для стирки, кондиционера-ополаскивателя для белья, средства для мытья посуды, очистителя зеркальных и стеклянных поверхностей и других чистящих средств передали сотрудники Псковской таможни Середкинскому дому-интернату. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники таможенного поста МАПП «Куничина Гора» на российско-эстонской границе обнаружили, что в товаросопроводительных документах к одному из грузов был указан неверный вес товара. Фактически перемещалось больше заявленного на несколько центнеров.

Суд обратил товар в федеральную собственность, а Федеральная таможенная служба разрешила отдать моющие средства в социальный орган.

«Эти моющие и чистящие средства имеют сертификат качества и безопасности. Они пригодны для использования в социальных учреждениях. Нами собраны все документы, подтверждающие законность их безвозмездной передачи и применения», – отметила начальник отдела распоряжения имуществом и исполнения постановлений уполномоченных органов Псковской таможни Надежда Балюкова.