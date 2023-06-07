Денис Иванов – о работе в округе и помощи раненым: Это моя личная история

15:31, 07 июня 2023, ПАИ

Почему парк у реки Милевки – это окружное событие века? Какое оборудование нужно детсадам в первую очередь? Когда не бывает чужих детей? По какой личной причине он помогает псковичам, находящимся в зоне СВО, и тем, кто находится на лечении в госпитале, – в интервью с депутатом Псковской городской Думы Денисом Ивановым.

– Сегодня можно уже подвести первые итоги работы первого послевыборного года. Что главное происходит в городском округе № 15?

– Этот год был очень насыщенным, прежде всего, это парк Милевки, сейчас там идут работы, техники столько!.. Ландшафт поменялся неузнаваемо, это будет событие века для округа, наверное, одно из самых долгожданных. Как мы мечтали и голосовали – борьба была очень напряженная. Около двух лет прошло с тех пор, как победили, и до момента реализации проекта. Буквально несколько дней назад подвели итоги программы ФКГС, в результате мы ещё победили на установление современной воркаут-площадки буквально в 300 метрах от парка.

Это Инженерная, 62, двор, где была спортивная коробка с громоздкими, причём травмоопасными шагомерами. Их уберём и на это место поставим воркаут-площадку.

Кроме того, на Октябрьском, 23 будет установлена большая детская площадка.

– А какие планы с ремонтом дворов?

– С дворами пока проблемно, финансируются в основном проекты работ на общественных территориях. Но все наши заявки находятся в УГХ.

– ТОСы планируете создавать?

– Пока не настаиваю, ждём реализации по программе ФКГС. Я сторонник того, чтобы закончить одну историю, потом начинать другую. Пока только задумываемся с активистами о создании территориального общественного самоуправления.

– Вы много внимания уделяли образовательным и спортивным учреждениям. А сейчас?

– В 39-м садике поменяли три теневых навеса. Теперь надо менять остальные. Кроме того, замены требует уличный инвентарь – планирую встречу с руководителем городского образования по этому поводу.

Дети растут, они должны быть сильными, ловкими и не играть с тремя досками, из которых машинка сделана, управляемая несколькими поколениями. Со школами то же самое, например, с 21-й!

– Эта же школа не в вашем округе!

– У нас один город, одни люди, и я не делю, чей округ, мой или Дмитрия Барабанова. Часть детей жителей, проживающих в моем округе, ходит в 21-ю школу. Внимания требует и 22-я школа, где не везде окна заменены...

Что касается спорта, только вчера три человека обратились, но все мои средства идут на другое направление.

Здесь я категоричен и сейчас там, где, считаю, важнее моя помощь. Остальное подождёт.

– Вы помогаете оборудованием госпиталям и уже не одну партию поставили!

– Ждём третью, и надеюсь, не последнюю, партию оборудования для реабилитации наших ребят после операций. Они должны вернуться в нормальную жизнь. Ведь хирургия – только 50 процентов успеха, остальное – восстановление.

– Непосредственно с начальниками госпиталей работаете?

– Например, одно из подразделений находится на месте 237-го полка. Некоторые вещи отправляются на фронт.

– Вы с кем-то из предпринимателей объединяетесь? Средства-то большие!

– Нет! Хотя, конечно, в основном люди так думают. Многие дистанцируются, мол, нас это не касается. Может, им так легче психологически.

– Вы ездили туда, в зону СВО?

– Нет, видите, сам после травмы восстанавливаюсь. Надо подлечиться, за несколько месяцев у меня было две операции.

– Эта помощь – ваша личная потребность?

– Именно так! Я переживаю, у меня друзья в Белгороде, постоянно созваниваюсь, и ведь наши псковские мальчишки там. Есть возможность – помогаю. Звонят и пишут: вот они в палатках в поле, земля сырая, нужен строительный материал, чтобы их обшить – хорошо, не проблема.

– В прошлом году вы помогали с оснащением нашим бойцам, находящимся в зоне СВО.

– Это уже мужское дело и моя личная история.