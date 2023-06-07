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Общество

О будущем территории возле Рижской гостиницы рассказал Александр Грацкий

О будущем благоустройстве парка возле Рижской гостиницы в Пскове рассказал начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Фото: Андрей Степанов/ПАИ. На фото Александр Грацкий.

Напомним, общественная территория стала одним из победителей в рамках голосования по проекту «Формирование комфортной городской среды».

«Мы только-только подвели итоги и опубликовали результаты голосования. Когда будем расторговываться, будем обсуждать – там будет несколько вариантов представлено на обсуждение, как и всегда мы это делаем. Во время этого проектирования всё и родится», – сказал Александр Грацкий.

По его словам, детская площадка на территории «точно будет», так как место, по словам гостя студии, пользуется большим спросом у псковичей.  

«Мы понимаем, что будет и детская площадка, и восстановление фонтана с коммуникациями, безусловно. А всё остальное уже будет в процессе реализации, мы поймём все геометрические параметры, поймём, что влезает, что не влезает, будет ли это эстетично смотреться, как это будет выглядеть визуально, удобно или неудобно. Будем собирать все факторы», – подчеркнул начальник управления.

Александр Грацкий рассказал, что управление также хочет восстановить фонтан на территории. «Но в любом случае мы понимаем, что у нас это завязано с исхудавшими сетями. Мы их [коммунальные сети. – ПАИ] будем ремонтировать, потом уже как проект, когда проектировщики сделают полный анализ, возможно, предусмотрим полноценную замену», – заключил гость студии.

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