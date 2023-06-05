В Пскове подвели итоги голосования за объекты благоустройства
В Пскове подвели итоги голосования за объекты благоустройства, сообщил глава города Борис Елкин в своём телеграм-канале.
В итоге определены сквер для создания проекта благоустройства и три места для установки спортивных площадок.
Уверенную победу одержал сквер у гостиницы «Рижская». Более 2,6 тысячи псковичей проголосовали за эту локацию. Отрыв от ближайшего соперника – больше чем в два раза. Место популярное у горожан, и обновление здесь давно напрашивалось. В следующем году будут его проектировать.
Наибольшее количество голосов среди мест для спортивных площадок набрали такие территории:
- между д/с № 28 и домом № 8 на улице Технической;
- между домами № 62 и 62а на улице Инженерной и домом № 11 на улице Алтаева;
- у домов № 11, 13, 17 на Сиреневом бульваре и № 12, 14, 16 на улице Звёздной.
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