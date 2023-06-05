В Пскове подвели итоги голосования за объекты благоустройства

22:52, 05 июня 2023, ПАИ

В Пскове подвели итоги голосования за объекты благоустройства, сообщил глава города Борис Елкин в своём телеграм-канале.

В итоге определены сквер для создания проекта благоустройства и три места для установки спортивных площадок.

Уверенную победу одержал сквер у гостиницы «Рижская». Более 2,6 тысячи псковичей проголосовали за эту локацию. Отрыв от ближайшего соперника – больше чем в два раза. Место популярное у горожан, и обновление здесь давно напрашивалось. В следующем году будут его проектировать.

Наибольшее количество голосов среди мест для спортивных площадок набрали такие территории: