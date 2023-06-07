Яичная скорлупа или бархатцы: великолучане ищут способ борьбы с медведками

16:04, 07 июня 2023, ПАИ

Жительница Великих Лук обратилась с просьбой о помощи в борьбе с медведками. Об этом сообщается в группе «Подслушано Великие Луки».

«Совсем замучили медведки на огороде. Всё сжирают и уничтожают. Капусту подсаживала пять раз, лук-севок весь съели, про огурцы, кабачки, клубнику и картошку я вообще молчу», – говорится в сообщении.

«Вдоль грядок посадите бархатцы. Отпугивает. Приманки с пивом помогают слабо. Можно вымывать водой через ходы. Лучше отрава», – посоветовала в комментариях женщина.

Другая местная жительница порекомендовала разводить хозяйственное мыло с водой и заливать эту смесь в ходы. «Но надо караулить, когда будут вылезать из норок, и естественно избавляться от них», – написала Екатерина Васильева.

Другой комментатор порекомендовал обращать внимание на звук в огороде: «Я слушала, как медведка начинает трещать, как сверчок, затем ищу по звуку место. Надо найти в земле дырочки, откуда идёт звук, и туда закладывать эту кормежку-химию из пакетика, полить немного водой, а затем присыпать землёй. И так почти всё лето, и несколько лет понадобится».

Ещё одна огородница посоветовала использовать яичную скорлупу. «Её нужно перемалывать в кофемолке и сыпать везде», – написала женщина.