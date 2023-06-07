Александр Грацкий – о ремонте Троицкого моста: Работы уже близки к финалу

17:30, 07 июня 2023, ПАИ

Почему закрыт проход под Троицким мостом в Пскове, объяснил начальник управления городского хозяйства администрации города Александр Грацкий в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Это небезопасно, особенно с учётом того, что ещё доделываются лестницы. Работы уже близки к финалу. В ближайшее время будет уже рабочая комиссия на выявление замечаний, устранение недоделок и благоустройство», – сказал Александр Грацкий.

По его словам, работы планируют выполнить раньше срока. «Срок – август. Хотим раньше. Осталось локальное благоустройство: «зеленочка», где-то выполнить лакокрасочные работы, плюс подрядчик доделывает архитектурную подсветку моста», – отметил гость студии.

Александр Грацкий рассказал, что будет подсвечиваться подмостовое сооружение. «Подсветка будет тихая, спокойная, красивая <...>. У нас идёт арка по мосту, вот представьте подсветку Вечного огня – смысл примерно такой же», – заверил начальник управления.

Напомним, в декабре 2022 года произошёл технический запуск движения по мосту.