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Общество

Александр Грацкий – о ремонте Троицкого моста: Работы уже близки к финалу

Почему закрыт проход под Троицким мостом в Пскове, объяснил начальник управления городского хозяйства администрации города Александр Грацкий в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Фото: Андрей Степанов/ПАИ. На фото Александр Грацкий.

«Это небезопасно, особенно с учётом того, что ещё доделываются лестницы. Работы уже близки к финалу. В ближайшее время будет уже рабочая комиссия на выявление замечаний, устранение недоделок и благоустройство», – сказал Александр Грацкий.

По его словам, работы планируют выполнить раньше срока. «Срок – август. Хотим раньше. Осталось локальное благоустройство: «зеленочка», где-то выполнить лакокрасочные работы, плюс подрядчик доделывает архитектурную подсветку моста», – отметил гость студии.  

Александр Грацкий рассказал, что будет подсвечиваться подмостовое сооружение. «Подсветка будет тихая, спокойная, красивая <...>. У нас идёт арка по мосту, вот представьте подсветку Вечного огня – смысл примерно такой же», – заверил начальник управления.

Напомним, в декабре 2022 года произошёл технический запуск движения по мосту. 

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