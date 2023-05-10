Финалом работ на Троицком мосту в Пскове станет архитектурная подсветка

14:06, 10 мая 2023, ПАИ

Финалом работ на Троицком мосту в Пскове станет архитектурная подсветка, рассказал корреспонденту ПАИ глава города Борис Елкин.

Он напомнил, что с сегодняшнего дня и до конца следующей недели мост закрыт для движения пешеходов и автомобилей. «Будем стараться сделать всё быстрее, к тому же подрядчик на всякий случай берёт время с запасом - на случай непредвиденных ситуаций. Вообще планируется выполнить все работы за неделю», - отметил Борис Елкин.

За это время рабочие отфрезеруют временное покрытие моста, заново постелят верхний слой асфальта, устроят тротуары, нанесут разметку, выставят люки по нужным меткам.

«Могу сказать, что подрядчик работает оперативно, он же выполнял ремонт и на Ольгинском мосту. Как только завершатся работы на Троицком мосту, будем закрывать две другие полосы на Ольгинском. На Троицком мосту ещё предстоят благоустройство территории под ним, окраска пролетных строений и архитектурная подсветка», - добавил глава города.