Патрушев призвал сменить киевский режим и придать Украине статус нейтрального государства

17:42, 07 июня 2023, ПАИ

Киевский нацистский режим, созданный США и Великобританией, надо сменить, придав на практике Украине статус нейтрального государства, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Об этом пишет РИА Новости.

«Вашингтон и Лондон создали киевский нацистский режим, который необходимо сменить, придав на практике Украине статус нейтрального государства», - сказал Патрушев в Минске на встрече с государственным секретарем Совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем.

«Хотел бы отметить, что продолжение кризиса вокруг Украины невыгодно никому, кроме США. Сегодня Вашингтон уже поставил всю Европу на колени, заставив ее подчиниться. Цель – получить максимальную выгоду для собственной экономики, ослабив Европейский союз, который мог бы стать одним из центров многополярного мира», - добавил Патрушев.

Украина – лишь орудие в руках Запада, и нет никакой войны между народами России и Украины, отметил секретарь Совбеза РФ.

«Есть только откровенная агрессия США. При этом наша страна защищает свой народ и свои территории. И мы уверены в своей победе», - подчеркнул он.

