Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Патрушев призвал сменить киевский режим и придать Украине статус нейтрального государства

Киевский нацистский режим, созданный США и Великобританией, надо сменить, придав на практике Украине статус нейтрального государства, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Об этом пишет РИА Новости.

«Вашингтон и Лондон создали киевский нацистский режим, который необходимо сменить, придав на практике Украине статус нейтрального государства», - сказал Патрушев в Минске на встрече с государственным секретарем Совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем.

«Хотел бы отметить, что продолжение кризиса вокруг Украины невыгодно никому, кроме США. Сегодня Вашингтон уже поставил всю Европу на колени, заставив ее подчиниться. Цель – получить максимальную выгоду для собственной экономики, ослабив Европейский союз, который мог бы стать одним из центров многополярного мира», - добавил Патрушев.

Украина – лишь орудие в руках Запада, и нет никакой войны между народами России и Украины, отметил секретарь Совбеза РФ.

«Есть только откровенная агрессия США. При этом наша страна защищает свой народ и свои территории. И мы уверены в своей победе», - подчеркнул он.
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













07 июня 2023

ЦИК согласовал использование ДЭГ на выборах в Псковской области
06 июня 2023

Александр Котов стал гостем программы на «Серебряном дожде». Главное
06 июня 2023

Александр Котов – об участниках СВО: Если у них будет желание участвовать в выборах, мы предоставим все условия
06 июня 2023

Александр Котов: Чем быстрее внедрим ДЭГ, тем лучше
06 июня 2023

Александр Котов: Отчёт губернатора – индикатор решения проблем
06 июня 2023

Александр Котов станет гостем программы на «Серебряном дожде»
05 июня 2023

Сентябрьские выборы в Псковской области пройдут в три дня
05 июня 2023

Игорь Сопов рассказал о мерах безопасности на выборах в Псковской области

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...