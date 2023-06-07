Строительство здания представительства Псковской области в Москве скоро завершится

18:36, 07 июня 2023, ПАИ

В рамках рабочей поездки в Москву губернатор Псковской области Михаил Ведерников проконтролировал ход работ в представительстве Псковской области, которое находится на территории комплекса зданий Администрации Президента РФ. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

«Рад сообщить, что уже скоро предствительство откроет свои двери. Основные работы завершатся в течение месяца, и уже в июле представительство начнёт полноценную работу», – рассказал Михаил Ведерников.

Это позволит региону более тесно взаимодействовать с федеральными органами власти, чаще проводить встречи с потенциальными инвесторами, функционально все возможности для этого предусмотрены.

«Мы долго добивались, чтобы этот проект был реализован. И я уверен, что он позволит привлечь в регион дополнительные средства: как бюджетные, так и частные инвестиции», – отметил глава региона.