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Политика

Строительство здания представительства Псковской области в Москве скоро завершится

В рамках рабочей поездки в Москву губернатор Псковской области Михаил Ведерников проконтролировал ход работ в представительстве Псковской области, которое находится на территории комплекса зданий Администрации Президента РФ. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова

«Рад сообщить, что уже скоро предствительство откроет свои двери. Основные работы завершатся в течение месяца, и уже в июле представительство начнёт полноценную работу», – рассказал Михаил Ведерников.

Это позволит региону более тесно взаимодействовать с федеральными органами власти, чаще проводить встречи с потенциальными инвесторами, функционально все возможности для этого предусмотрены.

«Мы долго добивались, чтобы этот проект был реализован. И я уверен, что он позволит привлечь в регион дополнительные средства: как бюджетные, так и частные инвестиции», – отметил глава региона.

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