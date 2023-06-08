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Общество

Пригласить в дом печника советует сегодня народный календарь

8 июня по народному календарю наступил Карп Карполов, пишет сalend.ru.

В этот день чествуют апостола Карпа, ученика святого Павла. О его жизни известно очень мало, он лишь несколько раз упоминается в священных книгах. Благодаря имени святого, его праздник в народе быстро связали с рыболовством. На Руси считалось, что на Карпа хорошо ловятся его «тезки» — карпы, поэтому мужчины дружно выходили на рыбалку.

В этот день горшки и плошки принято было выставлять под цветущие кусты шиповника. Так делали, чтобы избавиться от неприятного запаха от домашней посуды. Да и сами люди старались подышать воздухом рядом с шиповником — считалось, что это помогает от разных болезней.

Также на Карпа приглашали в дом печника, чтобы он осмотрел и подправил печь. После работы мастера обязательно угощали караваем, а один кусочек клали за печку — для домового, которого побеспокоили при ремонте. К печникам вообще старались относиться уважительно — от их работы зависел уют в доме, особенно зимой.

Обращали внимание в этот день на комаров. Если их было много — то последние дни июня ожидались тёплые, но дождливые.

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