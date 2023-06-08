Более полумиллиона рублей задолжал по алиментам стружанин

12:58, 08 июня 2023, ПАИ

Более полумиллиона рублей задолжал по алиментам житель Струг Красных. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

«Гражданин относится к своим родительским обязательствам безответственно, в течение продолжительного времени осуществляет платежи несвоевременно и всегда не в полном объёме. В результате его задолженность составляет более 500 тысяч рублей», – отметили в пресс-службе.

В судебном заседании стружанин свою вину не признал и отметил, что работать не собирается. Он уже несколько раз привлекался к административной ответственности.

Мужчину привлекли к административной ответственности за неуплату алиментов, он получил наказание в виде десяти суток ареста.

Если должник не изменит свою позицию и продолжит уклоняться от исполнения своих родительских обязанностей, а именно уплату алиментов, то в соответствии с судебным приказом ему будет грозить уголовная ответственность и лишение свободы, заключили в пресс-службе.