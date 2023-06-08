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Общество

13% работающих псковичей планируют продлить День России отгулами и отпусками

13 % трудоустроенных псковичей планируют отдыхать дольше за счёт отпусков и отгулов, присоединенных к 12 июня. В опросе сервиса SuperJob приняли участие представители работающего экономически активного населения из города.

14 % опрошенных поделились планами продлить июньский отпуск за счёт дней, присоединенных к Дню России. 69 % псковичей не будут брать дополнительные дни отдыха до либо после 12 июня.

Женщины планируют брать отпуска и отгулы на 12 июня чаще мужчин (18 и 10 % соответственно). Больше всего же тех, кто будет продлевать отдых, среди респондентов с доходом от 50 до 80 тысяч рублей в месяц (17 %).

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