13% работающих псковичей планируют продлить День России отгулами и отпусками

13:15, 08 июня 2023, ПАИ

13 % трудоустроенных псковичей планируют отдыхать дольше за счёт отпусков и отгулов, присоединенных к 12 июня. В опросе сервиса SuperJob приняли участие представители работающего экономически активного населения из города.

14 % опрошенных поделились планами продлить июньский отпуск за счёт дней, присоединенных к Дню России. 69 % псковичей не будут брать дополнительные дни отдыха до либо после 12 июня.

Женщины планируют брать отпуска и отгулы на 12 июня чаще мужчин (18 и 10 % соответственно). Больше всего же тех, кто будет продлевать отдых, среди респондентов с доходом от 50 до 80 тысяч рублей в месяц (17 %).