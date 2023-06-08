Александр Котов поблагодарил социальных работников за милосердный труд

10:02, 08 июня 2023, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени регионального парламента и от себя лично поздравил работников органов и учреждений социальной защиты населения региона с профессиональным праздником. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Чуткость, внимание, сострадание, а порой и терпение – главные профессиональные качества социальных работников. Приходя на работу, вы оставляете за дверью свои собственные переживания и сложности, которые, конечно, есть в жизни каждого человека, и занимаетесь проблемами других людей. Такая вовлечённость требует от специалистов социальных служб не только профессиональной компетентности, но и огромных душевных и физических сил», – отметил Александр Котов.

По его словам, именно благодаря неравнодушному отношению соцработников к своему делу система социального обслуживания Псковской области на протяжении многих лет работает чётко и слаженно, тысячи жителей региона получают разные виды помощи и поддержки.

«Сердечно благодарю всех социальных работников региона за милосердный и напряжённый труд. Здоровья вам, оптимизма, успехов и благополучия!» – заключил председатель Собрания.