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Общество

Александр Котов поблагодарил социальных работников за милосердный труд

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени регионального парламента и от себя лично поздравил работников органов и учреждений социальной защиты населения региона с профессиональным праздником. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Чуткость, внимание, сострадание, а порой и терпение – главные профессиональные качества социальных работников. Приходя на работу, вы оставляете за дверью свои собственные переживания и сложности, которые, конечно, есть в жизни каждого человека, и занимаетесь проблемами других людей. Такая вовлечённость требует от специалистов социальных служб не только профессиональной компетентности, но и огромных душевных и физических сил», – отметил Александр Котов.

По его словам, именно благодаря неравнодушному отношению соцработников к своему делу система социального обслуживания Псковской области на протяжении многих лет работает чётко и слаженно, тысячи жителей региона получают разные виды помощи и поддержки.

«Сердечно благодарю всех социальных работников региона за милосердный и напряжённый труд. Здоровья вам, оптимизма, успехов и благополучия!» – заключил председатель Собрания.

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