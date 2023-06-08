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Михаил Ведерников — псковским соцработникам: Вы посвятили себя благородному делу — служению людям

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников и ветеранов социальной сферы с профессиональным праздником. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Вы посвятили себя благородному делу — служению людям, - подчеркнул глава региона. - Ваша непростая профессия требует не только исключительной компетентности, знаний, оперативного принятия правильных решений, но и особой чуткости, внимательного отношения, отзывчивости и доброты. Своей работой вы ежедневно помогаете многим людям — различными мерами социальной поддержки охвачено более 270 тысяч жителей нашей области. Это многодетные семьи и дети, оставшиеся без попечения родителей, трудные подростки и одинокие пожилые люди, люди с ограниченными возможностями здоровья и ветераны».

Он отметил, что соцработники помогают оперативно и эффективно решать вопросы социального обеспечения граждан и предоставления государственной поддержки.

«Своими участием, заботой и добрыми словами даете людям надежду и веру в то, что они не одни. Благодарю вас за ответственность, самоотдачу, терпение и душевное тепло, которое вы дарите людям. Выражаю признательность ветеранам социальной сферы за большой вклад в развитие и совершенствование социального обслуживания жителей нашего региона. От всей души желаю вам счастья, благополучия и здоровья! Пусть вас как можно чаще радуют улыбки подопечных и искренние слова благодарности!» - заключил Михаил Ведерников.

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