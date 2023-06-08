Опубликован майский медиарейтинг политиков и общественников Псковской области

12:07, 08 июня 2023, ПАИ

Медиарейтинг политиков, чиновников и общественников Псковской области за май 2023 года составило издание «Псковская правда» на основе данных региональных СМИ из системы «Медиалогия».

Первое место в региональном медиарейтинге занял губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Его медиаиндекс составляет 16 707,2. На второй строчке – глава Пскова Борис Елкин с медиаиндексом 10 099,1. Третье место занял председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов с медиаиндексом 2 937.

Ознакомиться с полными данными медиарейтинга можно на сайте «Псковской правды».