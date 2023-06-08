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Общество

Псковичи пожаловались на стоки от автомойки на улице Кузбасской Дивизии

 В администрацию Пскова поступили обращения граждан по поводу слива в ручей в Крестках непонятной «химической» жидкости, сообщил в своем телеграм-канала глава города Борис Елкин.

«Предположительно стоки идут от автомойки, которая открылась рядом с кольцом на улице Кузбасской Дивизии. Владелец мойки получал разрешение на строительство, но на ввод объекта в эксплуатацию — нет! А услуги уже оказывает», - отметил Борис Елкин.

Специалисты горводоканала отобрали пробы воды из трубы. «Ждем результатов и готовим документы в прокуратуру для дальнейшего разбирательства», - добавил глава Пскова.

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