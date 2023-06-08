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Общество

Эногастрономическая ярмарка «Виноград» пройдёт в Пскове с 17 по 25 июня

С 17 по 25 июня в Финском парке Пскова во второй раз пройдет эногастрономическая ярмарка «Виноград». Здесь можно будет продегустировать и купить российское вино, сыры, принять участие в мастер-классах, послушать лекции и живую музыку. Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

На ярмарку привезут более 40 брендов вин Кубани, Кавказа, Крыма. На каждой из четырех площадок гостей будут знакомить с винами, гастрономией и культурой не только Юга России, но и Псковской области.

Каждый день будут проходить познавательные мастер-классы и дегустации с профессиональными сомелье, лекции винных экспертов. Можно будет попробовать вина, которые попали в «Винный гид» Роскачества, а также получить этот сборник в подарок. Будет и развлекательная программа: винная зарядка и винная медитация.

Также запланированы театр и кино под открытым небом, арт-пространство и перформансы, выступления музыкальных групп, выставка художников и фотографов, уроки творчества.

На территории организуют детские площадки: открытый кинозал с мультиками, игры и головоломки, кукольные спектакли, научные мастер-классы, интерактивные арт-объекты, VR-шатёр, мастер-классы кинологов.

Каждый посетитель ярмарки сможет пройти несложные испытания и получить удостоверение Амбассадора российского вина.

Полная программа есть на сайте ярмарки. Возможны изменения в расписании. Вход бесплатный.

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