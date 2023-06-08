С профессиональным праздником работников соцсферы поздравила сенатор Елена Бибикова

13:23, 08 июня 2023, ПАИ

С профессиональным праздником работников социальной сферы поздравила заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор РФ от Псковской области Елена Бибикова. Об этом ПАИ сообщили в аппарате сенатора.

«Каждый день вы помогаете людям, оказавшимся в нелегких жизненных обстоятельствах. Ваши сердца наполнены искренним участием и внимательным отношением к судьбе каждого, нуждающегося в заботе и поддержке. Тысячи людей чувствуют вашу чуткость и доброту, тепло души и щедрость сердец», – отметила в поздравлении Елена Бибикова.

Сенатор поблагодарила социальных работников за подвижнический труд, за ответственность, самоотдачу и терпение, благодаря которым люди преодолевают трудности, за готовность всегда прийти на помощь, отзывчивость и милосердие, которые дают людям веру в жизнь.

Елена Бибикова пожелала социальным работникам успехов в благородном труде, крепкого здоровья, энергии и оптимизма. «Пусть вас окружают преданные и любящие люди, мира, счастья и благополучия вам и вашим близким», – сказала сенатор.