Парк отдыха появится у Лесицкого озера в Печорском районе

17:04, 08 июня 2023, ПАИ

Парк отдыха появится у Лесицкого озера в Печорском районе. Соответствующий инвестпроект одобрил Совет по инвестициям под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Также в Печорском районе планируется дальнейшее развитие территорий горнолыжного курорта «Мальская долина» в деревне Рогово и расширение инфраструктуры туристско-спортивного центра «Березовый хутор» около Изборска.

Реализация проектов позволит расширить возможности организации загородного отдыха для жителей и гостей региона путём внедрения новых видов развлечений, а также сопутствующих услуг. Все три локации смогут принимать не только гостей, желающих отдохнуть по принципу «всё включено», но и любителей мобильного варианта расположения – в гостевых домах, в том числе модульных, автокемпингах или глэмпингах.

Ещё одна инициатива направлена на развитие агротуризма. Объект располагается на территории бывшего оздоровительного лагеря «Колос» в Печорском районе.

Соглашение о реализации проектов между правительством Псковской области и инвесторами подпишут в рамках Петербургского экономического международного форума, который пройдёт с 14 по 17 июня.