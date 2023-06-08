Восемь мусорных контейнеров установили в Себежском районе

17:35, 08 июня 2023, ПАИ

Восемь мусорных контейнеров установил регоператор в деревне Антисово, деревне Кортеньки, деревне Капустино Себежского района. Там появились оборудованные контейнерные площадки взамен мешкового способа сбора отходов. Об этом ПАИ сообщили в филиале ООО «Экопром».

«Данные населённые пункты находятся на территории национального парка. Сбор ТКО мешковым способом долгое время доставлял неудобство жителям. Животные и ветер разносили мусор по всей особо охраняемой природной территории. Несмотря на малочисленность населения (в деревне Антисово проживает 22 человека, в деревне Кортеньки – 28 человек, в деревне Капустино – 68 человек), совместными усилиями регоператора и главы сельского поселения «Себежское» мешковой сбор отходов заменен на контейнерный», – отметили в компании.

Определены следующие места сбора ТКО:

деревня Антисово – координаты 56.100773, 28.323623;

деревня Кортенки – координаты 56.098619, 28.322837;

деревня Капустино – координаты 56.096357, 28.321818; 56.095626, 28.317309.

График вывоза: второй и четвёртый четверг месяца. Мешковой сбор в данных населённых пунктах отменён.