Стоки от автомойки на улице Кузбасской Дивизии в три раза превышают норму по нефтепродуктам
Пробы сточных вод с автомойки в районе кольца на улице Кузбасской Дивизии в Пскове в три раза превышают норматив по нефтепродуктам. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём телеграм-канале.
По его словам, в норме показатели не должны превышать 1 миллиграмм на 1 литр воды.
«А в пробах, взятых из трубы ливневой канализации на улице Крестки, – 2,9 миллиграмма на литр. Налицо явное нарушение всех норм и правил! Благодарю Горводоканал за оперативно проведенные исследования, а местных жителей – за неравнодушие! Передаём материалы в прокуратуру», – написал глава города.
Ранее сообщалось, что псковичи пожаловались на стоки от автомойки на улице Кузбасской Дивизии.
Стоки от автомойки на улице Кузбасской Дивизии в три раза превышают норму по нефтепродуктам