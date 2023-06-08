Стоки от автомойки на улице Кузбасской Дивизии в три раза превышают норму по нефтепродуктам

17:55, 08 июня 2023, ПАИ

Пробы сточных вод с автомойки в районе кольца на улице Кузбасской Дивизии в Пскове в три раза превышают норматив по нефтепродуктам. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём телеграм-канале.

По его словам, в норме показатели не должны превышать 1 миллиграмм на 1 литр воды.

«А в пробах, взятых из трубы ливневой канализации на улице Крестки, – 2,9 миллиграмма на литр. Налицо явное нарушение всех норм и правил! Благодарю Горводоканал за оперативно проведенные исследования, а местных жителей – за неравнодушие! Передаём материалы в прокуратуру», – написал глава города.

Ранее сообщалось, что псковичи пожаловались на стоки от автомойки на улице Кузбасской Дивизии.