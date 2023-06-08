Главный тренер футбольного клуба «Зенит» посетил Михайловское

19:34, 08 июня 2023, ПАИ

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак был замечен сегодня в Михайловском, сообщает газета «Пушкинский край».

Сергей рассказал, что в Псковской области он не впервые, но вот в Михайловском раньше не был. Как удалось узнать, в планах у главного тренера знаменитого футбольного клуба ещё было посещение соседнего Тригорского.

«Мне здесь очень нравится! Одним словом, хорошо!» – поделился впечатлениями Сергей Семак.