Главный тренер футбольного клуба «Зенит» посетил Михайловское
Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак был замечен сегодня в Михайловском, сообщает газета «Пушкинский край».
Сергей рассказал, что в Псковской области он не впервые, но вот в Михайловском раньше не был. Как удалось узнать, в планах у главного тренера знаменитого футбольного клуба ещё было посещение соседнего Тригорского.
«Мне здесь очень нравится! Одним словом, хорошо!» – поделился впечатлениями Сергей Семак.
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