«Хоровод дружбы» состоится в Пскове 15 августа

20:38, 08 июня 2023, ПАИ

Небывалый в истории Псковской области «Хоровод дружбы» состоится в Пскове 15 августа, во время всероссийского праздника «Хоровод Мира», сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.

Массовый народный танец обогнёт Псковский кремль и объединит представителей разных национальностей (в нашем регионе проживает более 50 этносов) и сфер – школьников, студентов, работающую молодёжь, учителей. Колорита празднику добавят национальные площадки и выступления фольклорных коллективов.

«Хоровод дружбы» – это проект АНО «Время творить», созданной при детской школе искусств города Пскова. Он стал победителем областного конкурса грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций. Проект направлен на укрепление взаимопонимания и согласия между разными народами, изучение и сохранение их культурных традиций.