Российские самолёты продолжают обслуживаться за рубежом

00:16, 09 июня 2023, ПАИ

В Минтрансе заявили, что часть российских самолётов продолжает обслуживаться за рубежом, сообщил ТАСС.

«Есть ряд государств, которые нам помогают в обслуживании. Но это не потому, что мы не справляемся, мы просто ищем варианты, где можно обслуживать ещё. Поэтому – да, такие варианты тоже есть, где обслуживание проходит за рубежом», – сказал министр транспорта РФ Виталий Савельев.

Министр также добавил, что в России сейчас эксплуатируется 1 288 самолётов, более 1 160 из них – гражданские.