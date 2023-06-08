Российские самолёты продолжают обслуживаться за рубежом
В Минтрансе заявили, что часть российских самолётов продолжает обслуживаться за рубежом, сообщил ТАСС.
«Есть ряд государств, которые нам помогают в обслуживании. Но это не потому, что мы не справляемся, мы просто ищем варианты, где можно обслуживать ещё. Поэтому – да, такие варианты тоже есть, где обслуживание проходит за рубежом», – сказал министр транспорта РФ Виталий Савельев.
Министр также добавил, что в России сейчас эксплуатируется 1 288 самолётов, более 1 160 из них – гражданские.
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