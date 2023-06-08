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Общество

Заслуженных соцработников в Псковской области стало больше

В День социального работника, 8 июня, губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с лучшими работниками сферы соцзащиты, чтобы в торжественной обстановке отметить их нелёгкий труд региональными наградами. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. Михаил Ведерников поздравил собравшихся с профессиональным праздником.

 Фото пресс-службы правительства региона

«У вас непростая, напряжённая работа. Без малого половина жителей Псковской области пользуется теми или иными социальными льготами. На попечении в различных социальных учреждениях находится почти 14 тысяч человек. В сфере социальной защиты мало быть профессионалами – нужно быть неравнодушными, открытыми, сопереживающими людьми, искренне любящими свою работу и живущими своей работой. Вы именно такие. Я искренне надеюсь, что вы будете свои знания, опыт, наработки передавать молодым специалистам, которые только приходят в социальную сферу», – заметил глава региона.

На торжественном мероприятии за высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд были вручены нагрудные знаки и удостоверения к званию «Заслуженный работник социальной защиты населения Псковской области» и почётные грамоты губернатора области.

Выступая с ответным словом, работник Плюсского дома-интерната Раиса Никитина поблагодарила главу региона за доверие и признание заслуг.

«Очень приятно получить награду из ваших рук. Она для меня очень значима. Спасибо вам за внимание к нашей отрасли. Будем работать и дальше», — сказала Раиса Никитина и со своей стороны пожелала губернатору и сотрудникам правительства успехов в развитии Псковской области.

 

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