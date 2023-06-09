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Общество

О необычных вакансиях в Псковской области рассказали в сервисе по поиску работы

Необычные по зарплате и функционалу вакансии июня в Псковской области представил сервис по поиску работы. 

Сыродел, зарплата от 41 000 рублей. В Псковской области ищут сыродела, который будет заниматься отбором молока для приготовления сыра (совместно с технологом), подготовкой ферментных препаратов и заквасочных культур.

Птицевод-репродуктор на фабрику, зарплата до 86 700 рублей на руки, компания ищет репродукторов на птицефабрику. Работодатель готов взять на работу соискателя без опыта работы и обучить будущего специалиста.

Маляр-пескоструйщик, зарплата до 200 000 руб. на руки, деятельность этого специалиста не связана с песком. Пескоструйщик занимается обработкой поверхностей, очисткой от грязи, ржавчины, старой краски и т. д.

Составитель фарша, зарплата от 37 000 руб. до вычета налогов. Данный специалист отвечает за составление фарша для производства колбас и сосисок, именно от его навыков зависит вкус изделий производства.

Ночной сканировщик, зарплата до 70 000 руб. на руки. Этот специалист будет работать по ночам. В его обязанности войдет пересчет товаров с помощью ручного сканера или вручную, вывеска одежды и выкладка товара.

Художник в кофейню, до 40 000 руб. на руки. Этот специалист должен будет дружелюбно общаться с гостями кофейни и молниеносно (за 1-2 минуты) рисовать портрет гостя, пока варится кофе.

Тестовод, до 40 000 руб. до вычета налогов. Это не специалист в сфере информационных технологий, а созвучная с ним профессия. Этому работнику предстоит заниматься замешиванием теста.

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