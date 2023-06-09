Для чего определяется кадастровая стоимость и от чего зависит её размер, обсуждают в медиацентре ПАИ

11:06, 09 июня 2023, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая государственной кадастровой оценке, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 9 июня.

В 2023 году по всей стране, в том числе в Псковской области, проходит государственная кадастровая оценка объектов капитального строительства: зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест, учтённых в ЕГРН. Для каких целей определяется кадастровая стоимость, от чего зависит её размер, как оспорить её результаты?

Об этом и многом другом поговорим с заместителем руководителя управления Росреестра по Псковской области Анной Ивановой и директором Бюро технической инвентаризации и государственной кадастровой оценки Наталией Мозговой.