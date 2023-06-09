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Общество

Более 19 тысяч заявок подали в рамках догазификации в Псковской области

В Координационном центре при Правительстве РФ прошёл федеральный штаб по газификации и догазификации регионов России под руководством заместителя председателя Правительства РФ Александра Новака. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Газпром межрегионгаз».

Фото: пресс-служба «Газпром межрегионгаз»

В мероприятии приняли участие секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак и представители федеральных министерств и ведомств. Представители исполнительных органов государственной власти Псковской области, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Олег Басников участвовали в режиме видео-конференц-связи. Также с докладом выступил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

Участники штаба обсудили реализацию программ развития газоснабжения и газификации РФ, догазификацию домовладений и социальных объектов, законодательные инициативы.

В рамках догазификации подано более 1 млн 333 тысяч заявок на догазификацию, заключено свыше 866 тысяч договоров, более 580 тысяч заявок исполнено до границ земельных участков потребителей. Техническую возможность подключения к сетевому газу получили более 867 тысяч домовладений. В том числе в Псковской области в работе находится 15 843 заявки, 15 547 переведено в договоры, почти 24 тысячам домовладений обеспечена техническая возможность подключения.

С начала 2023 года на горячую линию контакт-центра по догазификации поступило более 106,4 тысячи звонков, что подтверждает высокий интерес граждан к этой теме.

«Традиционно в летний период мы наращиваем объёмы и темпы работ по подведению газовых сетей к границам участков. Важно информировать население о возможности газификации домовладений, особенно сейчас, когда многие жители переезжают за город. Благодарю за включенность партию «Единая Россия» и Правительство России. Региональным штабам сегодня дано поручение с привлечением региональных отделений партии усилить адресный сбор заявок на догазификацию в зонах созданной технической возможности подключения. Выполнение этого поручения позволит заметно активизировать работу», – отметил Сергей Густов.

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