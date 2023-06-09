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Общество

Врач общей практики станет гостьей программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь»

Программа «Анамнез» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня в 14:00. Собеседником ведущих станет Ирина Погребатько, врач общей практики, заведующая терапевтическим отделением Псковской городской поликлиники, главный внештатный специалист по общей врачебной практике.

Гостья расскажет, чем врач общей практики отличается от терапевта, когда и почему в регионе появился этот институт врачей, каковы самые частые симптомы, с которыми обращаются к врачу общей практики, как должна выглядеть грамотно собранная домашняя аптечка, как должна выглядеть физическая активность человека, который заботится о своём здоровье, каким должно быть его питание, есть ли допустимые нормы курения и алкоголя.

Видеотрансляция программы будет вестись в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

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