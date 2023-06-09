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Культура

Юлия Пересильд получила госпремию за фильм «Вызов»

Актриса Юлия Пересильд, уроженка Пскова, стала лауреатом государственной премии в области литературы и искусства 2022 года за создание художественного фильма «Вызов». Имена лауреатов огласили на пресс-конференции, пишет ТАСС.

Фото: Андрей Степанов/ПАИ

Помимо этого, премию получили режиссёр Клим Шипенко и гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

Напомним, что фильм «Вызов» стал первой художественной кинокартиной, съёмки которой проходили в космосе. Съёмки проходили на борту МКС в 400 километрах от Земли. В большой прокат фильм вышел 20 апреля. На премьере фильма в Москве побывали учителя актрисы

Государственная премия – высшее признание заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством. Она является главной российской премией, унаследовав в 1992 году это название от Госпремии РСФСР. Помимо денежного вознаграждения (с 2020 года размер премии был увеличен вдвое, до 10 миллионов рублей), лауреаты получают диплом, почетный знак, а также фрачный знак. 

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