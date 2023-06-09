Юлия Пересильд получила госпремию за фильм «Вызов»

13:42, 09 июня 2023, ПАИ

Актриса Юлия Пересильд, уроженка Пскова, стала лауреатом государственной премии в области литературы и искусства 2022 года за создание художественного фильма «Вызов». Имена лауреатов огласили на пресс-конференции, пишет ТАСС.

Помимо этого, премию получили режиссёр Клим Шипенко и гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

Напомним, что фильм «Вызов» стал первой художественной кинокартиной, съёмки которой проходили в космосе. Съёмки проходили на борту МКС в 400 километрах от Земли. В большой прокат фильм вышел 20 апреля. На премьере фильма в Москве побывали учителя актрисы.

Государственная премия – высшее признание заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством. Она является главной российской премией, унаследовав в 1992 году это название от Госпремии РСФСР. Помимо денежного вознаграждения (с 2020 года размер премии был увеличен вдвое, до 10 миллионов рублей), лауреаты получают диплом, почетный знак, а также фрачный знак.