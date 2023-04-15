Учителя Юлии Пересильд побывали на премьере фильма «Вызов» в Москве

15:28, 15 апреля 2023, ПАИ

Учителя известной актрисы, уроженки Пскова Юлии Пересильд побывали на премьере фильма «Вызов» в Москве. Своими эмоциями от поездки в беседе с корреспондентом ПАИ поделилась преподаватель истории и обществознания школы номер 24 Ушкачёва Жанна.

«Наша поездка стала возможной благодаря году педагога и наставника. С нами связалась дирекция и сообщила о том, что состоится премьера фильма «Вызов», на которую приглашают тех, кто обучал актеров фильма, побывавших в космосе. От каждого актера приглашали по одному педагогу, но Юлия Пересильд постаралась и со Пскова пригласили несколько педагогов», – сказала Жанна Ушкачёва.

Она также поблагодарила директору школы Светлану Котову, которая помогла осуществить поездку.

«Мероприятие оказалось очень масштабным, я такого не ожидала. Проходило оно в Кремлевском дворце и продолжалось несколько часов, внутри помещение было очень красиво оформлено», – продолжила педагог.

По ее словам, наибольшее впечатление на всех оказали находившееся на премьере космонавты.

«Мы оказались на премьере, которую показывали сотрудникам Роскосмоса. Мы видели тех, кто обеспечивает работу в нашем космосе и, конечно, актеров, кто снимался в кино-картине. Удивительно и неожиданно было увидеть и президента Владимира Путина», – отметила Жанна Ушкачева.

Как отметила преподаватель встреча с актрисой Юлией Пересильд длилась недолго, но произвела особое впечатление.

«Было очень приятно видеть, как выпускники встречаются со своими педагогами. Фильм, конечно, понравился, очень захватывающий сюжет, смотреть очень интересно. А когда ты осознаёшь, что съемки проводились в космосе – это ещё сильнее производит впечатление», – сказала собеседница агентства.

Также она особо отметила эмоции актеров. «Очень интересно наблюдать за игрой актеров, особенно когда знаешь лично человека. Особенно яркое впечатление произвел тот момент, когда по сюжету актеры отправляются в космос – у Юлии были прям настоящие эмоции, их было очень хорошо заметно. Красивое кино, всем рекомендую смотреть», – заключила педагог.