Схема движения транспорта изменится в Пскове в связи с ремонтом дорог

14:50, 09 июня 2023, ПАИ

В связи с проведением дорожных работ в Пскове в ближайшие дни изменится схема движения транспорта на некоторых улицах города. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, две ночи подряд, с 10 на 11 и с 11 на 12 июня, с 23:00 до 6:00 для укладки асфальта будет закрыто движение на перекрестке улиц 128-й Стрелковой Дивизии и Вокзальной. Для объезда предлагается использовать улицы Железнодорожную, Декабристов и Крестовское шоссе при движении в центр города. При движении из центра – улицы Кузнецкую, Яна Фабрициуса, Гражданскую, Октябрьский проспект и Крестовское шоссе.

С 12 июня начинаются дорожные работы на проезжей части улицы Николая Васильева. В связи с этим будет ограничено движение транспорта по полосам.

15 июня дорожники приступают к ремонту проезжей части Октябрьского проспекта на участке от улицы Свердлова до улицы Гражданской. Работы продлятся до 30 июня.

«Контракт на ремонт Октябрьского проспекта предусматривает приведение в порядок отрезка от улицы Свердлова до улицы Вокзальной. Но чтобы не создавать больших неудобств общественному транспорту и автомобилистам, подрядная организация будет работать захватками», – прокомментировал глава Пскова Борис Елкин.

Он также обратился к псковичам с просьбой учитывать информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.