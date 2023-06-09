Лучших сотрудников подразделений информации и общественных связей наградили в областном УМВД

19:58, 09 июня 2023, ПАИ

Мероприятие, посвящённое 40-летию образования подразделений информации и общественных связей в системе МВД России, состоялось в областном УМВД сегодня, 9 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Врио начальника УМВД России по Псковской области полковник полиции Александр Никульников от имени руководства УМВД поздравил сотрудников отделения информации и общественных связей управления, представителей ряда других служб полиции с этим праздником. Он подчеркнул, что проводимая целенаправленная работа по формированию позитивного образа полицейских в средствах массовой информации, укреплению их взаимодействия с населением в условиях современного информационного общества играет важную роль.

Праздничный приказ УМВД о награждении группы сотрудников огласил замчальника управления по работе с личным составом УМВД России по Псковской области полковник полиции Александр Збарашевский. Награды собравшимся вручил врио начальника УМВД полковник полиции Александр Никульников. Он выразил благодарность начальнику ОИОС УМВД старшему лейтенанту внутренней службы Дарье Чистяковой.

За личную инициативу и примерность, проявленные при выполнении служебного долга, активное содействие в формировании положительного имиджа сотрудников органов внутренних дел почётной грамотой УМВД России по Псковской области награждены подполковник полиции Александр Полатовский, майор полиции Ольга Митрофанова, капитан полиции Юлия Фёдорова, лейтенант внутренней службы Богдан Дубойский, младший лейтенант внутренней службы Ольга Робина, а также Наталья Зарывалова и Елена Иванова.

Благодарность объявлена подполковнику полиции Ирине Петуховой, майору полиции Марианне Крыловой, майору внутренней службы Анне Абрамовой, капитану полиции Елене Степановой. Благодарственное письмо вручили ветерану органов внутренних дел, подполковнику внутренней службы в отставке Нине Трегубовой, которая не один год посвятила работе с общественностью региона в рамках деятельности Общественного совета при УМВД России по Псковской области.

Завершилась встреча праздничным чаепитием, в ходе которого участники обсудили перспективы дальнейшего развития сотрудничества представителей полиции с редакциями СМИ, общественными объединениями и организациями области.