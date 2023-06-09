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В Пскове определили победителей отборочного этапа всероссийского конкурса художников

Отборочный этап всероссийской выставки-конкурса «Образ педагогов и наставников в произведениях молодых художников» завершился в Псковской области. Жюри конкурса определило победителей в номинациях «Сюжетная композиция» и «Портрет». Об этом ПАИ сообщили в комитете по культуре Псковской области. 

Фото здесь и далее: комитет по культуре Псковской области

Участниками стали 39 учащихся из 12 детских художественных школ и детских школ искусств Пскова и области, а также студенты Псковского областного колледжа искусств. Участники предоставили на конкурс работы, посвящённые образам своих преподавателей, портреты и сюжетные композиции, отображающие процесс обучения различным видам искусств.

По решению членов отборочной комиссии победителями регионального этапа в номинации «Портрет» стали учащаяся Детской художественной школы города Пскова Арина Мхоян (преподаватель О. Н. Цветков), учащаяся Детской художественной школы имени А. А. Большакова из Великих Лук Диана Слепнева (преподаватель Т. С. Оржеховская), учащаяся школы искусств имени С. С. Гейченко Арина Яковлева (преподаватель В. И. Ялюшева) и студентка Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Софья Макеева (преподаватель О. В. Устинова).

Победителями в номинации «Сюжетная композиция» стали учащаяся Бежаницкой детской школы искусств Александра Королевская (преподаватель А. Н. Никитина) и учащаяся Себежской детской школы искусств Мария Древаль (преподаватель К. Н. Карасёва).

Работы победителей регионального этапа передадут федеральным экспертам, которые сформируют список финалистов второго всероссийского этапа конкурса.

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