«Шансу» без проведения торгов предоставили участок для завершения строительства приюта в Пскове

20:36, 09 июня 2023, ПАИ

Автономной некоммерческой зоозащитной организации «Шанс» в аренду без проведения торгов предоставили земельный участок площадью 26 886 квадратных метров с видом разрешённого использования «Приюты для животных». Участок расположен на улице Новаторов в Пскове, сообщили ПАИ в региональном комитете по управлению государственным имуществом.

Совет по инвестициям Псковской области под руководством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова признал приют для животных АНЗО «Шанс» объектом социально-культурного назначения. Распоряжением губернатора АНЗО «Шанс» предоставлено право на получение земельного участка в аренду без проведения торгов.

Ранее договор аренды на данный земельный участок был заключён с организацией в 2017 году по итогам аукциона. На участке начато строительство приюта для животных без владельцев и животных, от которых владельцы отказались. В связи с истечением срока действия договора директор приюта Мария Величко обратилась в правительство Псковской области.

На земельном участке АНЗО «Шанс» планируется завершение работ по размещению хозяйственно-бытового, ветеринарного, административно-бытового, складского корпусов, площадки для выгула собак, вольеров для содержания собак, мастерских, гаража, помещений для хранения сена и опилок, площадки для ТБО и площадки для установки крематора.

Деятельность приюта для животных АНЗО «Шанс» включает оперативную помощь животному, лечение, вакцинацию поступивших животных, их стерилизацию, долгосрочную заботу о животном, пожизненное проживание, адаптацию и социализацию животного, поиски хозяина, если животное потерялось, поиск нового дома и нового хозяина, волонтёрскую и просветительскую работу, уточнили в комитете.